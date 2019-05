Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnhaus

Rhede (ots)

Am Mittwochabend öffnete ein Einbrecher auf der Deichstraße ein auf Kipp stehendes Fenster und drang in das Wohnhaus ein. Der Täter durchsuchte mehrere Behältnisse, entwendete aber nach dem bisherigen Stand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

