POL-BOR: Heek - Maschinen entwendet

Heek (ots)

Hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge haben Unbekannte aus einem Lagerraum in Heek gestohlen. Die Täter waren zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 14.00 Uhr, in das Gebäude am Gleisweg eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten sie eine Brandschutztür aufgehebelt. Zur Beute zählen eine Kugelstrahlmaschine, die dazugehörige Absauganlage und eine Werkzeugkiste. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

