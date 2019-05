Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kollision beim Einbiegen

Stadtlohn (ots)

Beim Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Fahrrad ist eine 46 Jahre alte Stadtlohnerin am Mittwoch in Stadtlohn bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gekommen war es dazu gegen 16.50 Uhr auf dem Schützenweg: Die Radfahrerin war dort in Richtung Vredener Straße unterwegs, als ein 47-jähriger Vredener mit seinem Motorroller von der Gutenbergstraße nach links in den Schützenweg einbog. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

