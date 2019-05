Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Scheibe des Polizeibüros beschädigt

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Freitag warf ein noch unbekannter Täter ein Weizenbierglas gegen die Fensterscheibe des Polizeibüros an der Dufkampstraße und richtete so einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 300 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

