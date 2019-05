Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Bäckereifiliale

Bocholt (ots)

Bargeld erbeutete ein Einbrecher am frühen Freitagmorgen aus einer Bäckereifiliale in den Bocholter Shopping Arkaden. Die Tat ereignete sich zwischen 06.00 Uhr und 06.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

