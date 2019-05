Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ausgeschlachteten Motorroller in Teich geworfen

Gronau (ots)

Am Samstagnachmittag meldete ein Zeuge einen in den BSG-Teich geworfenen Motorroller. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Die Feuerwehr brachte Ölsperren aus. Der "ausgeschlachtete" Motorroller war offenbar gestohlen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell