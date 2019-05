Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Lagerhütte brannte ab

Ahaus-Ottenstein (ots)

In der Nacht zum Sonntag geriet gegen 00.30 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache eine als Lagerraum genutzte Holzhütte auf einem Grundstück an der Vredener Straße in Brand. Durch das Feuer wurde auch der Dachstuhl der angrenzenden Werkstatt beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

