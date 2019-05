Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Stadtlohn (ots)

Am 25.05.2019 um 15.20 Uhr ereignete sich eine schwerer Verkehrsunfall auf der L 572 in Stadtlohn. Eine 77jährige Stadtlohnerin befuhr mit ihrem Pkw die L 572 von Stadtlohn kommend in Fahrtrichtung Ahaus. Plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Stadtlohnerin links von der Fahrbahn ab und kam anschließend im linken Straßengraben zum Stehen. Die Stadtlohnerin und ihre 10jährige Enkelin, die sich als Beifahrerin im Pkw befand, wurden bei dem Alleinunfall leicht verletzt. Die Stadtlohnerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Enkelin wurde vor Ort an ihre Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeuges wurde die L 572 komplett gesperrt.

