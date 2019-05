Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Isselburg - Alkoholisierter Autofahrer gerät mehrfach auf die Gegenfahrspur

Bocholt/Isselburg (ots)

Am Samstagabend meldeten sich Zeugen gegen 22.50 Uhr bei der Polizei und meldeten einen Autofahrer der auf der Schüttensteiner Straße und auf innerstädtischen Straßen in Isselburg mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet, so dass es beinahe zu Frontalzusammenstößen gekommen wäre.

Der Fahrer wurde angetroffen, es handelt sich um einen 28-jährigen Mann. Dieser stand und Alkoholeinfluss, so dass er seinen Führerschein abgeben musste und durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Die gefährdeten Autofahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell