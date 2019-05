Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendieb fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Ein 20-jähriger in Bocholt wohnhafter Mann fiel am Donnerstag erneut auf. In den vergangenen Wochen war er bereits mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt worden und jeweils sehr aggressiv aufgetreten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4274456 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4262925

In heutigen Fall meldeten sich Mitarbeiter einer Drogerie in der Innenstadt. Dort hatte der 20-Jährige am Vortag wegen Diebstahls und Bedrohung ein Hausverbot erhalten. Dennoch betrat er am heutigen Donnertagmorgen das Geschäft, so dass die Polizei informiert wurde. Als er die Polizeibeamten erblickte, stellte er schnell einen Gegenstand zurück ins Regal. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Parfumflaschen und eine Cuttermesserklinge. Der 20-Jährige gab an, die Parfums kaufen zu wollen, hatte aber weder ausreichende Barmittel noch andere Zahlungsmöglichkeiten dabei.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und leiteten ein weiteres Verfahren gegen den 20-Jährigen ein, der in den Räumen der Polizeiwache randalierte und um sich spuckte.

