POL-BOR: Gescher - Tatverdächtiger ermittelt/Nachtrag zu: "Gescher - Mädchen sexuell belästigt"

Schnell ermitteln konnte die Polizei einen Tatverdächtigen im Fall der sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstag in Gescher abgespielt (siehe Ursprungsmeldung vom heutigen Tage). Recherchen führten die Polizei zu einem 24 Jahre alten, in Gescher wohnhaften Mann. Die weiteren Ermittlungen laufen.

