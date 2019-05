Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto erfasst Pedelec

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Freitag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Der 79-Jährige befuhr gegen 11.10 Uhr den Radweg an der Bahnhofstraße, als eine Autofahrerin dort einen Parkplatz verlassen wollte. Die 46-jährige Rosendahlerin erfasste dabei das Pedelec. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Gescheraner in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

