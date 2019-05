Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft scheitert

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher vergeblich, in ein Geschäft an der Münsterstraße einzubrechen. Das Fenster wurde zwar erheblich beschädigt, konnte aber von dem Täter nicht geöffnet werden. Der Tatort befindet sich auf dem Teilstück zwischen Rheder Straße und Schwartzstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

