Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Tankstellenüberfall

Kassiererin mit Messer bedroht

Polizei sucht Zeugen

Groß Reken (ots)

Am Freitag betrat gegen 15.45 Uhr ein bisher unbekannter maskierter Täter eine Tankstelle an der Heidener Straße und richtete ein Messer in drohender Haltung auf die Angestellte. Die Kassiererin flüchtete in einen Nebenraum. Der Täter bediente sich kurzerhand selbst aus der Kasse und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld, zunächst zu Fuß in Richtung Surkstamm und von dort weiter in Richtung Dorstener Straße.

Der etwa 180 Zentimeter große Täter trug eine schwarze Mütze mit Sehschlitzen, diese hatte er sich über das Gesicht bis hinunter zum Kinn gezogen. Er war bekleidet mit einer grünen, hüftlangen Stoffjacke und einer dunkelblauen Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell