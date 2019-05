Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unbekannter greift Frau an

Zeugen gesucht

Legden (ots)

Am späten Freitagnachmittag griff ein bisher unbekannter Täter gegen 17.25 Uhr eine 35-jährige Frau an, hielt ihr eine Hand vor den Mund und versuchte, sie in ein Gebüsch zu zerren. Die Frau wehrte sich heftig, fiel mit dem Täter zu Boden und biss ihn. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Die 35-Jährige hatte sich mit ihrem Säugling im Kinderwagen auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Fliegenmarkt und Mühlenbrey befunden als sie angegriffen wurde. Den Täter beschreibt die Frau wie folgt:

-männlich

-südländisches Erscheinungsbild

-ca. 1,70 Meter groß

-ca. 20-25 Jahre alt

-schlank

-ca. 5cm lange, glatte dunkle Haare

-trug eine Brille mit einem dunklen Rahmen (keine Hornbrille)

-schwarze Jacke

-Pulli mit weißer Kapuze (unter der Jacke sichtbar)

-lange schwarze Handschuhe

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

