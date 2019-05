Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der B70

Vreden-Lünten (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Coesfeld kam bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B 70 am Freitagmorgen ums Leben. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Vreden erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 26-Jährige die Kreisstraße 23 (Lüntener Sand) von Ottenstein kommend in Richtung Lünten befahren und überquerte gegen 08.05 Uhr die Bundesstraße 70. Dabei stieß sie mit dem 20-Jährigen zusammen, der auf der B 70 von Vreden in Richtung Alstätte unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10.50 Uhr gesperrt.

