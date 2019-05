Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Weiteres Lenkrad gestohlen

Rhede (ots)

Zu einem weiteren Diebstahl eines kompletten Lenkrads aus einem BMW ist es neben den bereits gemeldeten in der Nacht zum Donnerstag in Rhede gekommen. Die Tat ereignete sich wie eine der beiden anderen an der Burloer Straße: Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

