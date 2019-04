Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der B67

Bocholt (ots)

Am 29.04.2019 um 19.05 Uhr ereignete sich in Bocholt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 46jähriger Bocholter befuhr mit seinem Pkw die B67 von Bocholt kommend in Fahrtrichtung Rhede. In Höhe der Anschlusstelle Aasee/Biemenhorst geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Pkw eines 64jährigen Ahausers und anschließend mit dem Pkw eines 63jährigen Niederkasselers. Der Pkw des Bocholters überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Bocholter wurde schwerst verletzt, der Ahauser, der Niederkasseler und seine 56jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Bocholter wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Im Krankenhaus wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn wurde die B67 bis um Mitternacht vollgesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

