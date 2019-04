Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Blitzeinschlag löste Brand aus

Heek-Nienborg (ots)

Am Mittwochabend geriet ein Gartenhaus an der Keppelstraße in Brand. Ursächlich war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein Blitzeinschlag in einer Stromverteilerdose. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro entstand.

