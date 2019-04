Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kleinwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 20.20 Uhr auf der Wüllener Straße in Höhe der ARAL Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 84 Jahre alter Autofahrer war von dem Tankstellengelände nach links auf die Wüllener Straße gefahren. Seiner Angabe zufolge sei von einer gegenüberliegenden Ausfahrt der Fahrer eines blauen Kleinwagens ebenfalls auf die Fahrbahn gefahren, wo es dann zum Zusammenstoß gekommen sei. Am Pkw des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.500 Euro.

Der Fahrer des Kleinwagens (mit Stufenheck) flüchtete in Richtung Wüllen. Der 84-Jährige verfolgte diesen, verlor ihn aber aufgrund einer roten Ampel aus den Augen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

