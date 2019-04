Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rad überfahren und leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Unfalls erlitten, der sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag, 07.04.2019, auf der Legdener Straße in Ahaus ereignet hat. Dazu war es gegen 01.30 Uhr gekommen: Ein 47-jähriger Ahauser schob zu dieser Zeit sein Fahrrad auf dem Rad- und Gehweg in Richtung Ahaus. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang stolperte er und ließ im Fallen sein Rad los. Es rollte auf die Straße und blieb dort liegen. Eine 50-jährige Ahauserin war mit ihrem Wagen auf der Legdener Straße in Richtung Ahaus unterwegs. Sie konnte nicht mehr bremsen und überfuhr das Rad. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell