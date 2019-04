Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Die 70-Jährige befuhr gegen 08.10 Uhr die Kurfürstenstraße stadtauswärts. Eine 18 Jahre alte Radfahrerin kam ihr aus Richtung Windmühlenplatz entgegen und wollte nach links in die Prinzenstraße abzubiegen. Dabei stießen die beiden Bocholterinnen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell