Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw nicht umgemeldet

Strafanzeige

Borken (ots)

Weil er seinen in Polen angemeldeten Pkw nicht ordnungsgemäß in Deutschland angemeldet hat, muss ein 55-jährger Autofahrer nun mit einem Strafverfahren wegen eines Steuervergehens rechnen. Polizeibeamte hatten den Mann am Mittwochabend auf der Ahauser Straße angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er seinen Wohnsitz seit mehreren Jahren in Deutschland hat und den im Ausland zugelassenen Pkw hier hätte anmelden müssen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell