Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Falscher Telekom-Mitarbeiter in Bocholt

Bocholt (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter am Mittwochnachmittag Zutritt in das Haus eines älteren Ehepaares in Bocholt verschafft: Der Mann gab nach Angaben der Geschädigten vor, als Mitarbeiter der Telekom Leitungen überprüfen zu müssen. Grund für die Überprüfung sei eine Beschädigung an einem nahegelegenen Verteilerkasten. Der Unbekannte habe sich über einen längeren Zeitraum im Haus aufgehalten, zeitweise unbeobachtet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die männliche Person soll ca. 30 Jahre alt und ca. 1,80 m groß gewesen sein und habe eine Brille getragen. Die dunklen Haare seien oben hochgegelt und an den Seiten rasiert gewesen. Es habe sich vermutlich um einen Deutschen gehandelt. Der Mann habe ein gepflegtes Äußeres gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Hose, einem weißen Hemd und einem dunklen Jackett. Auf Verlangen habe er einen angeblichen Telekomausweis in Form einer Plastikkarte vorgezeigt. Täterhinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel.: 02871/2990.

