Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Keine Versicherung, keine Prüfbescheinigung

Rhede (ots)

Weder hatte er einer Mofaprüfbescheinigung, noch bestand für sein Fahrzeug eine Versicherung: Unfreiwillig beenden musste am Donnerstag in Rhede ein 30-Jähriger seine Fahrt mit einem Mofa. Polizeibeamte hatten ihn gegen 18.55 Uhr kontrolliert, als er einen Rad- und Gehweg an der Bocholter Straße befuhr.

