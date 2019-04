Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Schule eingebrochen

Velen (ots)

In den Verwaltungstrakt einer Schule sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Velen-Ramsdorf gewaltsam eingedrungen. Um in das Gebäude an der Paulusstraße zu kommen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten, wozu sie auch Türen aufbrachen. Art und Umfang der Diebesbeute stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

