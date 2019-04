Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Drogen dabei

Stadtlohn (ots)

27 Gramm Marihuana haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle in Stadtlohn sichergestellt. Die Drogen fanden sich bei einer 30-Jährigen, die als Insassin in dem Wagen gesessen hatte und nun mit einem Strafverfahren rechnen muss. Die Beamten stellten das Marihuana sicher.

