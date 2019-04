Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Raesfeld (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein unbekannter Motorradfahrer am Sonntag nach einem Unfall in Raesfeld hinterlassen. Das Geschehen spielte sich gegen 17.50 Uhr auf der Dorstener Straße ab: Ein 52-Jähriger hatte an der Kreuzung mit der Schermbecker Straße vor der Ampel angehalten. Ein silberfarbenes Motorrad stieß beim Überholen gegen den Wagen, blieb nicht stehen und flüchtete. Nach Angaben des Autofahrers trug der Motorradfahrer einen schwarzen Helm und eine graue Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

