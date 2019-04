Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Borken (ots)

Alkoholisiert am Steuer gesessen hat am Sonntagabend ein Autofahrer in Borken. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er die Ahauser Straße befuhr. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,36 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l liegt eine Verkehrsordnunsgwidrigkeit vor. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, fertigten eine Anzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung, da der 30-Jährigen seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat.

