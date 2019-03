Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Lebensgefahr nach Kutschenunfall

Stadtlohn (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 41-jähriger Südlohner am Samstag in Stadtlohn bei einem Kutschenunfall erlitten. Wie berichtet, war es dazu gegen 17.45 Uhr auf einem Reitplatz am Immingfeldweg gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Kutsche aus zunächst ungeklärter Ursache beim Fahren um, wobei der Südlohner unter diese geriet. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

