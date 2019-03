Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Nach Bremsmanöver überschlagen

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher am Samstag in Südlohn bei einem Unfall erlitten. Der 16-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf dem Leegen Weg unterwegs, ebenso zwei weitere Jugendliche mit ihren Fahrzeugen. Der in der Mitte fahrende Südlohner musste stark abbremsen, um nicht auf seinen Vordermann aufzufahren. Er überschlug sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell