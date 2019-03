Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger schwer verletzt

Gronau (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntag ein Fußgänger in Gronau-Epe nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der Gronauer überquerte gegen 19.30 Uhr die Oststraße. Dabei erfasste ihn der Wagen einer 34 Jahre alten Autofahrerin aus Gronau, die Oststraße in Richtung Nienborger Straße befuhr. Ein Rettungswagen brachte den Gronauer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

