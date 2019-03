Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Berauscht am Steuer

Stadtlohn (ots)

Alkohol und Kokain hatte ein Autofahrer im Blut, den die Polizei in der Nacht zum Montag in Stadtlohn kontrolliert hat: Dort war der 32-jährige Ahauser gegen 03.25 Uhr auf der Webereistraße unterwegs. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,6 Promille hin, ein Drogentest schlug zudem positiv an auf Kokain. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell