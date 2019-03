Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gegenverkehr übersehen

Ahaus (ots)

Am Samstagabend bog eine 39-jährige Autofahrerin aus Emsbüren gegen 19.05 Uhr von der Fuistingstraße nach links in Richtung Heeker Straße ab. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 61-jährigen Autofahrerin aus Vreden, die auf der Parallelstraße in Richtung Fuistingstraße unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision verletzten sich die Emsbürenerin, ihre 25-jährige Beifahrerin aus Liege/Belgien, sowie die Vredenerin und deren beiden Beifahrerinnen (58 und 67 Jahre aus Ahaus). Rettungskräfte brachten die 39-, 61-, 58- und 67-Jährige mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell