Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht im Königsesch

Zeuge notiert Kennzeichen

Bocholt (ots)

Am Montag beschädigte gegen 15.15 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten BMW auf der Straße "Im Königsesch". Mit einem weißen Transporter mit der Aufschrift einer Leihwagenfirma richtete der Fahrer beim Rangieren einen Fremdschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro an. Danach entfernte er sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Aufmerksame Zeugen hatten den Zusammenstoß bemerkt und konnten Angaben zum Fahrer, Fahrzeug und Kennzeichen machen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

