Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierte Pedelecfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Am Sonntag befuhr eine 56 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Bocholt gegen 17.20 Uhr den Degelingsesch in Biemenhorst. Abgelenkt durch die Benutzung ihres Mobiltelefons und zudem erheblich unter Alkoholeinfluss stehend, übersah sie eine 17-jährige Fußgängerin aus Bocholt und fuhr diese an. Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Gegen die Pedelecfahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

