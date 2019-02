Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneut unter Drogen gefahren

Ahaus (ots)

Den Führerschein hatten die Behörden ihm schon wegen einer früheren Fahrt unter Drogeneinfluss entzogen - jetzt saß ein 33-Jähriger erneut berauscht hinter dem Steuer. Polizeibeamte hatten ihn am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf dem Nordiek in Ahaus-Graes kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Ein Arzt entnahm dem Gronauer in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie wiesen ihn dabei eindringlich darauf hin, keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr zu führen.

Allgemein gilt: Für die Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogeneinfluss) ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro. Auch die Kosten für den Arzt und das Drogengutachten muss der Betroffene bezahlen.

