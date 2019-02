Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ahaus (ots)

Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten am Freitag gegen 16.15 Uhr in Ahaus-Alstätte bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Buurser Straße den Eindruck gewonnen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte sich durch einen Drogentest: Er schlug bei dem 54-jährigen Fahrer aus Nordwalde positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

