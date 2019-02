Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Gegen Bus geprallt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 85 Jahre alter Autofahrer am Freitag bei einem Unfall in Groß Reken erlitten. Der Rekener befuhr gegen 15.40 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Bahnhof Reken. Nach ersten Erkenntnissen blendete ihn die tiefstehende Sonne, als er nach rechts lenkte und gegen einen an der Straße stehenden Bus stieß. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw herum und stieß erneut gegen den Bus. Ein Rettungswagen brachte den 85-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 6.000 Euro.

