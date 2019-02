Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall auf der B70

Borken (ots)

Am Freitag kam es gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 70 Abzweig Neumühlenallee zu einem Verkehrsunfall in den drei Fahrzeuge beteiligt waren und alle Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Bocholt stieß beim Linksabbiegen auf die B70 mit dem Fahrzeug eines von links kommenden 61-jährigen Autofahrers aus Stadtlohn zusammen. Der Wagen des Stadtlohners prallte anschließend auf der Linksabbiegespur des Gegenverkehrs mit dem Fahrzeug eines 60-jährigen Autofahrers aus Borken zusammen. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von etwa 17.000 Euro.

