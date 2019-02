Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus auf der Straße "Am Freistuhl" einzudringen. Sie hatten an einem Fenster gehebelt, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Ein Anwohner hatte gegen 1 Uhr Geräusche gehört und die Polizei alarmiert.

