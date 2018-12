POL-BOR: Südlohn - Werkzeug gestohlen

Südlohn (ots) - Aus einer Scheune in Südlohn-Oeding haben Einbrecher Werkzeug entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sie das Vorhängeschloss durchtrennt, das das Gebäude an der Straße "Hinterm Busch" sicherte. Die Diebe ließen Akkuschrauber, Akkus, Motorsägen, Winkelschleifer und eine Flex mitgehen. Ereignet hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10.00 Uhr, und Samstag, 22.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

