POL-BOR: Borken - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots) - Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer aus Duisburg in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Borken-Weseke erlitten. Er war gegen 03.15 Uhr auf der Leitingsstiege in Richtung Weseke unterwegs, als er in einer Kurve geradeaus weiterfuhr über einen Leitpfosten und in ein Buschwerk. Der Wagen kam schließlich auf dem Acker neben der Straße zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich der 28-Jährige alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus kam noch die Entnahme einer Blutprobe hinzu; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.400 Euro.

