Gronau-Epe (ots) - Einen Bohrhammer der Marke Hilti samt Werkzeugkoffer erbeuteten Autoaufbrecher in der Nacht zum Donnerstag. Zwischen 19.00 Uhr und 10.00 Uhr hatten sie auf dem Gildehauser Damm einen roten Firmentransporter (Sprinter) aufgebrochen und das Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

