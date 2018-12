Bocholt (ots) - Am Mittwochmorgen kam es gegen 08.50 Uhr an der Kreuzung Europaplatz/Realschulstraße/Nobelstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Bocholt und ein noch unbekannter Autofahrer beteiligt waren. Der Jugendliche kam zu Fall, der Autofahrer flüchtete.

Eine noch unbekannte Ersthelferin half dem leicht verletzten Jugendlichen auf. Diese Frau wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu melden. Dies gilt auch für andere Personen, die Hinweise geben können. Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um einen grauen BMW Kombi. Der Fahrer ist nach Angaben des Jugendlichen ca. 35 Jahre alt, dicklich, hat kurze braune Haare und einen Schnäuzer.

