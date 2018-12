POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Bocholt (ots) - Unbekannte versuchten am Montag vergeblich die Hauseingangstür eines Wohnhauses an der Arndtstraße in Bocholt aufzuhebeln. Zwischen 07.15 Uhr und 14.14 Uhr hatten die Täter auf diese Weise versucht, in das Haus einzudringen. Ohne Beute zu machen, hatten sie sich vom Tatort entfernt. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

