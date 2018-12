POL-BOR: Gronau - Navi aus Pkw entwendet

Gronau (ots) - Ein Navigationsgerät haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Auto in Gronau-Epe gestohlen. Sie entwendeten das Gerät der Marke Tomtom, nachdem sie die Fahrertür gewaltsam geöffnet hatten. Das Fahrzeug hatte an der Füchter Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

