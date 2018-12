POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf der Feldmark

Rhede (ots) - Am Montag beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 17.15 und 19.45 Uhr auf einem Parkplatz der Firma "Roller" an der Feldmark in Rhede ein geparktes Auto. Anschließend war er weggefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein blauer VW Golf. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

