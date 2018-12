POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots) - Am Samstag, zwischen 16.30 und 22.30 Uhr erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch an der Klostermaate in Gronau zwei Smartphones (iPhone 4s und 5s) sowie ein Laptop der Marke Lenovo.

Um in das Wohnhaus zu gelangen, hatten die Täter ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster aufgebrochen. Im Innern durchsuchten sie Räume und Schränke. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

