POL-BOR: Legden - Einbruch in Sparkassenfiliale

Legden (ots) - In eine Sparkassenfiliale am Fliegenmarkt in Legden waren zwei noch unbekannte Männer am Sonntagmorgen, gegen 03.15 Uhr eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagen flohen sie zu Fuß in Richtung der Straßen "Nordring" bzw. "Lindert". Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Beide Personen waren etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet. Sie hatten eine rückwärtig gelegene Fensterscheibe eingeschlagen, um in die Filiale zu gelangen. Ob sie aus dieser Gegenstände entwendet hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

